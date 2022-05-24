وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائى مع المدير الإقليمى للصندوق الإنمائى للأمم المتحدة

على هامش مشاركته فى الاجتماع الإقليمى رفيع المستوى المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السيدة خالدة بوزار مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المدير الاقليمى للصندوق الإنمائى للأمم المتحدة.

ناقش الاجتماع سبل التعاون فى مجالات تنمية ودعم وحوكمة العمل التطوعى فى مصر، وجهود الوزارة فى هذا الشأن، وأهمية العمل على التمكين الاقتصادى للشباب، وتفعيل ريادة الأعمال.

كما استعرض اللقاء البرامج المشتركة بين الجانبين ومنها معسكرات الابتكار، وبرنامج القيادات الشبابية، وتدريب شبكة المدربين على ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعدادات المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى تجهيزاً لهاكثون الشباب المصرى.

تطرق وزير الشباب والرياضة -خلال اللقاء- إلى إسهامات الوزارة فى التحضيرات المتعلقة بقمة المناخ المقرر أن تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وأفق التعاون مع الصندوق الإنمائى على صعيد دعم تنفيذ مؤتمر الأمم المتحدة للشباب للتغير المناخي، وتحويل المنشآت الشبابية والرياضة التابعة للوزارة إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة.

حضر اللقاء كل من الدكتورة عبير شقوير نائب الممثل المقيم للصندوق الإنمائى للأمم المتحدة، ولمياء خيرت مسئول ملف الشباب بصندوق الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، ومصطفى مجدى معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات، ومصطفى عز العرب رئيس الأداء التنفيذى لوحدة السياسات بمكتب الوزير.































