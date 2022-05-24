وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

كتب زكى القاضى

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، مشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع 81 الحربي) إحدى شركات الوزارة، والتي تتعاون مع الشركات التابعة لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر، كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية المختلفة التى تتم بالدولة لخدمة المواطنين .

في البداية قام الوزير " مرسي" بتفقد مصنع إنتاج النجيل الصناعى ( mut ) ، للإطلاع علي مراحل التصنيع ومتابعة سير العمل وحجم الإنتاج وآليات التوزيع ، كما اطلع علي المعدات والأجهزة الخاصة بخطوط إنتاج النجيل الصناعي برفقة مجلس إدارة المصنع.

وخلال الجولة التفقدية أكد الوزير " مرسي" على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلي معدلات الإنتاج العالية من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتاً إلي أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري والعمل علي الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع في أعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مصنع إنتاج النجيل الصناعى هو مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة متمثله في "وزارة الإنتاج الحربى" و " وزارة الشباب والرياضة" والذي تم إفتتاحه عام 2019، مضيفاً أن الغرض من هذا التعاون هو توطين صناعة النجيل الصناعي ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي، وتبادل الخبرات المكتسبة وصولاً إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعـة وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية لشركات الإنتاج الحربي.