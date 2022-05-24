اليوم السابع
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وزارة العدل الأمريكية تعتقل عراقي في أوهايو بتهمة التخطيط لاغتيال بوش الابن

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:11 م
وزارة العدل الأمريكية تعتقل عراقي في أوهايو بتهمة التخطيط لاغتيال بوش الابن الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال عراقي في أوهايو بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

وقالت الوزارة في بيان، إن المواطن العراقي مثل أمام محكمة فيدرالية بعد أن اعتقله عملاء مكتب الإف بي آي صباح اليوم الثلاثاء.

وقد كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في مدينة تكساس بولاية دالاس وذلك في نوفمبر الماضي، قائلة: إن "الناشط المزعوم مرتبط بتنظيم داعش وسافر إلى دالاس لتصوير منزل الرئيس الأسبق، وكان يأمل أن يتسلل المتعاونين معه عبر الحدود المكسيسكية".

وأعلن مكتب الـFBI أنه كشف المخطط من خلال عمل اثنين من المخبرين السريين ومراقبة حساب المخطط المزعوم على منصة WhatsApp المملوكة لشركة Meta.


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