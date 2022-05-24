وزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم الروسى فى أكثر مراحله نشاطا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في الفترة الراهنة في أكثر مراحله نشاطا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وكالة أسوشيتبرس الأمريكية، إن العمال الذين يقومون بالحفر تحت الأنقاض فى مدينة ماريوبول الأوكرانية قد عثروا على 200 جثة، فيما وصفته باكتشاف قاتم آخر فى المدينة الساحلية المدمرة التي شهدت بعض أسوا المعاناة فى الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وتم العثور على الجثث فى قبو مبنى سكنى منهار وكانت متحللة وتسود المكان الروائح الكريهة فى الحى، بحسب ما قال بيترو أندرسوشكينكو، مستشار عمدة المدينة.