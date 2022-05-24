وحدة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض للأسر المنتجة والحرف اليدوية بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي جامعة حلوان معرضها الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية ومنتجات الطلاب بالجامعة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان.

افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن اﻹجتماعي بالجامعات المصرية، بحضور الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن، ة الدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإحسان أبو زيد مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، شامة مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، كما حضر المعرض فريق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وأيضا فريق مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن مثل هذه المعارض تأتي في إطار المساهمة في مواجهة غلاء المعيشة ومراعاة الظروف الاقتصادية، والمساهمة فى عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي بمنتجات المعرض حيث يحتوي المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة.

وقد أفاد الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن اﻹجتماعي بالجامعات المصرية إن المعرض يشهد إقبالا كثيفا من الطلاب، مضيفا أن المعرض أستمر للأسبوع الثاني نظراً للإقبال على إنتاج الأسر المنتجة.

أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن أنه بلغ عدد الأسر العارضين 31 أسرة وجمعيات أهلية " وعدد من طلاب الجامعة العارضين، وقد اشتمل هذا المعرض على سلع بأسعار مخفضه، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.

جدير بالذكر، أن المعرض يحتوى علي "مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، اكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة .