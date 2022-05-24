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واشنطن: ما زلنا نبحث إرسال جنود لحماية سفارتها لدى كييف

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:59 م
واشنطن: ما زلنا نبحث إرسال جنود لحماية سفارتها لدى كييف نيد برايس
كتب أحمد عرفة

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أعلن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تبحث في موضوع إرسال جنود لحماية سفارتها لدى كييف، ولم تحسم أمرها في هذا الصدد بعد، وفقا  لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارا بعد حيال إمكانية إرسال جنود أمريكيين إلى كييف لحراسة سفارتها.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن موضوع ضمان الإجراءات الأمنية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا قيد المناقشة الآن.

 

 


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