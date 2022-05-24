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موقع The Times البريطانى يختار المقصد السياحى المصرى ضمن 7مقاصد سياحية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:43 م
موقع The Times البريطانى يختار المقصد السياحى المصرى ضمن 7مقاصد سياحية موقع مجلة التايمز
كتب محمد أسعد

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نشر موقع جريدة  The Times "التايمز" البريطانية الشهيرة تقريراً أشار خلاله إلى أن المقصد السياحى المصرى يعد واحداً من ضمن سبعة مقاصد سياحية يستطيع السائح قضاء إجازة ممتعة بها خلال فصل الصيف بتكلفة مناسبة، وذلك وفقاً لمقياس "باروميتر تكاليف العطلات فى جميع أنحاء العالم" والذى يرتكز على قياس ثمانية أوجه متنوعة للإنفاق السياحى.
 
 
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى المقومات الفريدة التى يتمتع بها المقصد المصرى فهناك العديد من الأسباب التى تشجع السائحين على زيارته والتى من بينها المواقع السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان، ومدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر والتى تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة وبشواطئها المشمسة الدافئة ومياهها الصافية، كما يستطيع السائح خلال زيارتها الاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة والتي من بينها ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة المتنوعة.

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

جنوب سيناء

شرم الشيخ

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