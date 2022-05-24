اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:01 م
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موظف يقتل زوجته بـ3 طعنات ويُسلّم نفسه لشرطة الجيزة.. اعرف السبب.. بث مباشر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:13 م
موظف يقتل زوجته بـ3 طعنات ويُسلّم نفسه لشرطة الجيزة.. اعرف السبب.. بث مباشر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، لرصد كواليس وتفاصيل جريمة قتل موظف لزوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتسليم نفسه لرجال مباحث مركز شرطة أبو النمرس، في محافظة الجيزة.

وأنهى موظف حياة زوجته بسبب خلافات أسرية، حيث سدد لها طعنات وسلم نفسه لمركز شرطة ابو النمرس، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تم الكشف عن الجريمة عندما توجه موظف لمركز شرطة أبو النمرس، وذكر أنه قتل زوجته، بسبب خلافات أسرية، داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

تم التحفظ على المتهم، وانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وعثر على جثة المجني عليها، مصابة بعدة طعنات، وعقب الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

اعترف المتهم بقتل زوجته، نتيجة خلافات أسرية، وأرشد عن سلاح الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

 


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