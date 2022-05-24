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مصرع وإصابة شخصان إثر حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:11 م
مصرع وإصابة شخصان إثر حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر حادث سيارة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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لقي سائق مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق المنصورية بدائرة قسم منشأة القناطر، وتم نقل المتوفي والمصاب الي المستشفي وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بطريق المنصورية بمدخل عزبة الست بمركز منشأة القناطر ووجود متوفى ومصاب 
 
وانتقل رجال المرَور للمكان ، وتبين مصرع قائد سيارة سوزوكي فان يدعى "محمد. ا. م" 32 سنة، وإصابة"أحمد. ن" وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد للعلاج.
 
تم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وإيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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