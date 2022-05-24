وقال المصدر - تعليقا على ما نشرته وسائل الإعلام اليونانية بشأن احتمال قطع الكهرباء في البلاد حال توقف إمداد الغاز الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن إمدادات الغاز الروسي تتواصل، وتم فتح الحسابات لسداد ثمن الغاز بالروبل، وأن عملية الدفع جارية".

وفي سياق متصل، صرح وزير الطاقة البلغاري ألكسندار نيكولوف بأنه ينوي بحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل مع المفوضية الأوروبية، مؤكدا ضرورة أن يكون مستوى التضامن والوحدة فيما يخص هذه المسألة عاليا.. لافتا إلى أن بلغاريا لا تجري حاليا أي مفاوضات مع شركة "غازبروم" حول توريد الغاز.

وكانت بلغاريا قد أعلنت رفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، فيما أفادت شركة "غازبروم" في 27 أبريل الماضي بأنها أوقفت إمدادات الغاز لشركة "بلغارغاز" البلغارية بسبب عدم دفعها ثمن الغاز الروسي في المواعيد المحددة.



