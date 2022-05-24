مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مواطن بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه و(أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.