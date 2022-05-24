اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:06 م
مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة مشاجرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مواطن بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه و(أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 

سلاح

أسلحة بيضاء

حملات امنيه

حوادث


الموضوعات المتعلقة

ضبط 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص فى الدقهلية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:59 ص

سوق السلاح جبر.. وزارة الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة.. تحريز 10 آلاف قطعة سلاح نارى وأبيض.. الحملات تسهم فى تراجع معدل الجريمة .. وهذه عقوبة إحراز سلاح بدون ترخيص

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:30 م

السجن 10 سنوات للمتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة بدون تراخيص بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 م

تأجيل محاكمة أحمد البحقيرى لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص مع استمرار حبسه

الخميس، 11 فبراير 2021 04:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة