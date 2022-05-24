وأشاد سبعاوي، في تصريحات صحفية، بتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع جهود الترويج للعقار المصري بالخارج، ما يزيد من جاذبية هذا القطاع لرؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال الحملة الانتخابية التي يخوضها سبعاوي، وهو أول نائب مصري في برلمان كندي – لإعادة انتخابه لدورة ثانية.