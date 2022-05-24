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محافظ جنوب سيناء يزور أكبر معمري في المحافظة بوادي مجيرح

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:28 م
محافظ جنوب سيناء يزور أكبر معمري في المحافظة بوادي مجيرح محافظ جنوب سيناء يزور أكبر معمر
جنوب سيناء - محمد حسين

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بزيارة الشيخ محمود حسين محمود، أكبر معمري المحافظة، بوادي مجيرح التابع لمدينة دهب ، مضيفا  إنه يحرص دائمًا على زيارة الشيخ محمود وأبنائه وأحفاده في كل زيارة له لمدينة دهب وفي المناسبات المختلفة.

وقدم المحافظ هدية عبارة عن كراتين مواد غذائية،  وسجاد لأهالي وادي مجيرح ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما أدي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واجب العزاء في وفاة احدى السيدات من أهالي مدينة دهب، وذلك بالسرادق المقام بأحد المقاعد البدوية بمدينة دهب.

 

محافظ جنوب سيناء يزور اكبر معمر (2)
محافظ جنوب سيناء يزور أكبر معمر

 

 
محافظ جنوب سيناء يزور اكبر معمر (1)
محافظ جنوب سيناء يزور أكبر معمر

 

 

 

 


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اكبر معمر

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