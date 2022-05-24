محافظ الغربية يلتقي برلمان الشباب ويوجه بلقاء شهري وتنفيذ أول محاكاة لمجلس النواب

الغربية عادل ضرة

لتقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، أعضاء الجمعية العمومية لبرلمان شباب محافظة الغربية، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل الدائم مع الشباب وتنفيذاً لتوصيات منتدى شباب غرب ووسط الدلتا والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والمحافظة في أبريل الماضي.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب، مشيراً إلى اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب، وذلك إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة، موجهاً الشكر للرئيس على دعمه الدائم للشباب ، مشيراً إلى الحراك الشبابي الذي نشط في محافظة الغربية خلال الأعوام السابقة، بفضل شباب المحافظة والذي عليهم ستقوم نهضة مصر.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الشباب محاور (حياة كريمة، الطرق والكباري، الإسكان) حيث قام المحافظ بالرد على جميع الطلبات والمقترحات في تلك المحاور ، كما استعرض رحمي خطة المحافظة ما يتم إنجازه في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يتم تنفيذ 1007مشروع داخل 54قرية و 88 تابع بإجمالي تكلفة 4.4مليار جنيه.

كما أوضح رحمي أنه تم رصف 502 طريق وشارع بطول 399 كم في جميع أنحاء المحافظة خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى إنشاء مشروع مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي والذي يضم 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 3.2فدان ، إلى جانب تقديم المحافظة لمقترحات لإنشاء عدد من العمارات السكنية في مختلف مراكز المحافظة بالإضافة إلى عرض مقترحات لإقامة طرق دائرية حول المدن.

ومن جانبهم وجه أعضاء برلمان الشباب الشكر للمحافظ على حضورهم لاجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم، مطالبين المحافظ بعدد من المقترحات، حيث وافق المحافظ على (عقد لقاء شهري لأعضاء البرلمان، المشاركة في أنشطة مبادرة حياة كريمة بالغربية والتي تنفذها المحافظة، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لدراسة مقترح إنشاء مركز للتعليم المدني في الغربية بمركز قطور، تنظيم جلسة محاكاة بحضور الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والموافقة على انضمام أعضاء برلمان الشباب إلى فريق متطوعي شباب الغربية).