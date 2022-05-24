لجنة صناع السلام بالكاتدرائية المرقسية تنظم ندوة بعنوان "المواطنة".. صور

كتب: محمد الأحمدى

نظّمت لجنة صناع السلام ب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وتنسيقية شباب الأحزاب، والمجلس القومي للمرأة، والعديد من شباب الشيوخ والآباء الكهنة، ندوة تحت عنوان "المواطنة"، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

وبدأ اللقاء بكلمة القمص رافائيل ثروت عضو اللجنة، وجه خلالها الشكر لجميع الحاضرين وثمّن جهودهم وحرصهم على المشاركة في مثل هذه الفاعليات التي تهدف إلى توطيد أواصر المحبة والسلام، والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار القمص رافائيل خلال كلمته إلى فكرة تكوين لجنة "صناع السلام" بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية ودعم قداسة البابا تواضروس، وبإشراف من نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام، وسكرتير المجمع المقدس، وبرئاسة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وتابع في كلمته: "اللجنة تستمد رؤيتها من كلمات السيد المسيح ورسالتها دعم جهود الدولة في تنمية الوعي، من خلال نشر الفكر المعتدل الصحيح الذي يدعو إلى التعايش المشترك".

ومن جانبه، نقل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، خلال كلمته تحيات الأزهر الشريف إلى الحضور، كما أثنى على فكرة لجنة صناع السلام، موجها الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب.

وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء في وقته ليتواكب مع جهود الدولة في هذا السياق والمبادئ التي تسعي إليها الجمهورية الجديدة، وأهمية رفع الوعي المجتمعي بالمفهوم الصحيح للمواطنة، وأن مفهوم المواطنة أحيانًا لا يُفهم في سياقه الصحيح.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن: "الخطأ ليس في نصوص الدين ولكن في القراءة الانتقائية للنصوص، وأنه يجب التأكيد على المبادئ الأساسية للمواطنة ومنها التعاون والمشاركة والاندماج والآخاء الإنساني، وأن الاختلاف لا يمنع من الاحترام المتبادل".

وفي كلمته، نقل الأنبا دانيال تحيات قداسة البابا تواضروس للجميع، وأثنى على فكرة تكوين لجنة "صناع السلام".

وأكد الأنبا دانيال أن لقاء اليوم هو بداية لعدة لقاءات ودراسات ومحاولة لتعميق العلاقة بين أبناء الوطن كله، مؤكدًا أنّ الله لم يخصص الأرض لجنس أو دين معين أو أي فصيل دون غيره، بل أعطاها للجميع على السواء، وأنه هو وحده الذى ينعم على الجميع بخيراته ورحمته دون تفرقة.

وتطرق الحضور لمناقشة العديد من المحاور وعلى رأسها دور الدولة المصرية المحوري في مناهضة الإرهاب ونشر ثقافة المساواة والعدالة والمواطنة، والمبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية، بجانب الحديث عن عدد من القضايا الهامة التي تلعب دورًا محوريًا في غرس قيم المواطنة ومنها التعليم والثقافة، والجهود التي من الممكن أن تسهم بها تلك المحاور في نشر ثقافة السلام والحوار.