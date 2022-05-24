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كيف تجدد رخصة سيارتك إلكترونيا فى خطوات؟ اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:29 م
كيف تجدد رخصة سيارتك إلكترونيا فى خطوات؟ اقرأ التفاصيل بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:
 
 
- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى:
 
- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية.
 
- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
 
- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.
 
- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.
 
- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.
 
- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
 
- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .
 
- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
 
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".
 

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