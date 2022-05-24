وأضاف كوبر - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية - أن العمل جار مع الشركاء الإقليميين للاستفادة من الأنظمة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى.

وتابع : "نحن نحاول الاستفادة من الذكاء الاصطناعى والأنظمة غير المزودة بالأشخاص لنضع المزيد من المراقبة على المياه في الخليج، حتى نتمكن من ردع الأنشطة، وفي حال وقعت سيكون لدينا قدرة أفضل على التعامل معها".

وأكد كوبر أن الهدف الأساسي أن يكون لدى الأسطول 100 مركبة بحرية مسيرة تقوم بدوريات في المنطقة وتمكنه من كشف المزيد من الأنشطة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا بالشراكة مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.