فرع ثقافة أسوان ينظم مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات الخاصة

شهد الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة أسوان ونجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثفافة أسوان، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة، والمقام بقاعة عروس النيل تحت عنوان "نحو رؤية فاعلة لتكنولوجيا التحول الرقمى لمساندة الأشخاص ذوى الاعاقة".

بدأت الفاعليات بتفقد معرض فنون تشكيلية للفنانين "أحمد ناصر أبو الحسن، مصطفى محمد سعيد، محمود ممدوح محمود"، معرض منتجات خزفية تحت إشراف الدكتور طارق صبحى، معرض مشغولات خرز.

كما تم تقديم شهادة التكريم للمكرمين، ثم قدمت فقرات فنية : قدم المداح على إبراهيم قصيدة بعنوان "مدد يارسول الله"، و كمال عبد الحفيظ قصيدة "مين اللى قال انى مش شايف" ، وقدمت أغنية "أهو دا اللى صار وكان" ريم محمد حسن، "النور مكانه فى القلوب" لأبو القاسم أحمد محمد، "جارى ياحمودة، يادنيا سمعانى" لمحمد سيد وهند ناصر.

ثم بدأت جلسات المؤتمر أدارها الدكتور عماد ثروت شرقاوى ، الجلسة البحثية الأولى بعنوان "الرؤية الاجتماعية لمساندة ذوى الإعاقة فى إطار التكنولوجيا" أعدها الدكتور عبد اللاه صابر عبد المجيد أستاذ خدمة الفرد كلية الخدمة الاحتماعية، الحلقة البحثية الثانية بعنوان "فاعلية تكنولوجيا التحول الرقمى لمساندة الأشخاص ذوى الإعاقة" إعداد د. زينب حسن طه دكتوراه الفلسفة ف التربية وعضو الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، الحلقة البحثية الثالثة بعنوان "التهيئة المساندة لذوى الإعاقة فى إطار التحول الرقمى اعدها أ. عبير الصاوى باحث ماجستير ورئيس قسم التمكين الثقافى.

وكانت توصيات المؤتمر وهى: تنمية الوعى لدى الشخص الشخص المعاق لاستقبال التكنولوجيا بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، التهيئة المجتمعية المساندة لذوى الإعاقة لتوظيف الوسائل التكنولوجية، إنشاء جامعة الإلكترونية متخصصة لتعليم ذوى الاحتياجات، إنشاء فصول تجريبية ضمن الجامعات الإلكترونية تختص بتقديم التعليم العالى لذوى الإعاقة، تفعيل دور مراكز التكنولوجيا لنشر ثقافة تقنية التحول الرقمى لذوى الاعاقة، عقد جلسات إرشادية جماعية وفردية لذوى الاعاقة لمساعدتهم على مواجهة المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم على التكيف مع البيئة التكنولوجية الحديثة.