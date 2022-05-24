فرع أسوان يواصل الأنشطة الثقافية ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يواصل فرع ثقافة أسوان، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية داخل العديد من بيوت وقصور الثقافة لإضفاء الأجواء الترفيهية للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية.

صرحت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم ورشة لتدوير المخلفات وصناعة العرائس من الجوارب القديمة والفوم بمكتبة حى السلام بالعلاقى ، كما تم تنظيم القافلة الثقافية بمنطقة الطيباب بأسوان ، وهو الذى توازى مع تنظيم ورشة حكى عن العادات والتقاليد ذات التراث النوبى والأسوانى بقصر ثقافة دهميت بمركز نصر النوبة.

وأضافت، أنه تم تنظيم ورشة حكى لدور الشباب فى التنمية بنقابة المعلمين لمكتبة الشطب التابعة لمركز دراو ، علاوة على تنظيم ورشة فنية للأشكال من الورق المقوى بقصر ثقافة كوم أمبو ، وهو الذى سيتواكب مع تنظيم الأمسيات الثقافية والفنية بقرية الطوناب بإدفو بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية.



















