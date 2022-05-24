ضبط سيارة محملة بـ180 شيكارة سماد محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن المديرية تمكنت اليوم، بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين ناصر، من ضبط سيارة محملة بـ180 شيكارة سماد محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر برقم 10342 / جنح ناصر، وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد ووفق القانون.



جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف الحملات التفتيشية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.