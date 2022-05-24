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صباح الإيد الشغالة.. انطلاق موسم حصاد البطاطس بالقليوبية.. بث مباشر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:48 ص
صباح الإيد الشغالة.. انطلاق موسم حصاد البطاطس بالقليوبية.. بث مباشر حصاد البطاطس
القليوبية: إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أعمال حصاد موسم البطاطس، والذى شهد فرحة كبيرة ينتظرها الفلاح خلال حصاد البطاطس، بعد أن يكسو الأرض الزراعية اللون الأصفر، حيث تمتلئ الحقول بالفلاحين الذين يقومون بجني المحصول باستخدام المواشى والمحراث البلدى الذى يستخدم فى استخراج البطاطس من الأرض.
 
وانتشر العمال وداخل إحدي الحقول بالقليوبية، من الرجال والسيدات لتقليع البطاطس وجمعها وتعبئتها ونقلها إلى مكان مخصص للتعبئة والفرز، لتوريدها للتجار وتوزيعها على الأسواق.
 
وفي هذا السياق قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة بها ما يقرب من 2000 فدان منزرعة بمحصول البطاطس، وتم البدء في موسم الحصاد بها، حيث بلغت إجمالي المساحات التي تم حصادها حتى اليوم 1200 فدان، مشيرا إلى أنه يتم المرور الدورى من قبل الجمعيات التعاونية لمتابعة أعمال الحصاد ومتابعة جودة المحصول.
 
وأشار "زايد"، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبار المزارعين بالمحافظة ومجموعة من الشركات المستوردة في بداية الموسم لضبط الأسعار من خلال تدخل الأجهزة الرقابة لمتابعة وصول التقاوى للفلاح بأسعار فى المتناول، موضحا أنه تم التنسيق مع مجموعة من الشركات لتوفير أنواع التقاوى المطلوبة لزراعة البطاطس.
 
 
 

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