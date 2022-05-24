اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:57 م
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شركة الغاز تنفى وجود تسريب بعين شمس والمطرية.. ومصدر: الرائحة ناتجة من مصنع كيماويات

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:13 م
شركة الغاز تنفى وجود تسريب بعين شمس والمطرية.. ومصدر: الرائحة ناتجة من مصنع كيماويات نركيب مواسير الغاز - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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قال مصدر بشركة الغاز، أنه لا يوجد أى تسريب للغاز الطبيعى بمنطقة عين شمس والمطرية لافتا أنه بالمرور على تلك المنطقة تأكد عدم وجود أى تسريب للغاز بها.

وأوضح المصدر، أن هذه الرائحة المؤقتة قد تكون منبعثة من أحد مصانع الكيماويات المجاورة.


غاز

المطرية

عين شمس

مصنع للكيماويات


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