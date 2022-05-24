سرقة أبواب ونوافذ المقابر بمدافن باب الوزير وأصحابها يحررون محاضر بقسم الدرب الأحمر

كتب سيد الخلفاوى

تقدم عدد من أصحاب المدافن بباب الوزير بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة، ببلاغات وشكاوى ل محافظ القاهرة و قسم الدرب الأحمر، وذلك بعدما تعرضت المقابر لسرقة الأبواب والشبابيك الحديدية، وهو ما يتكرر حسب ما اكدوا.

وقال شريف أبوالعنين، أحد المتضرر، لـ"اليوم السابع"، إنه وعدد من أصحاب مدافن باب الوزير، فوجئوا أمس بسرقة المدافن والمقابر بباب الوزير بنزع الأبواب الحديدية للمدافن، وتم عمل المحاضر اللازمة، مبديا استيائه من عدم احترام المدافن، وحرمة الموتى، مشيرا إلى أنه تم بيع جميع الأبواب للمافن بعزبة خير الله.

وطالب بعمل الحراسات والدوريات الأمنية لتطهير هذه المنطقة من الخارجين عن القانون، ما ينعكس على تأمين المنطقة.

وأضاف شريف أن قسم الدرب الأحمر تمكن من ضبط عدد من لصوص أبواب المقابر، لافتا إلى أن بعض المدامن آثرية وتم سرقة ابوابها والنوافذ.