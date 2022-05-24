رحلة تطوير الصناعة المصرية فى الجمهورية الجديدة.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "رحلة تطوير الصناعة المصرية فى الجمهورية الجديدة.. انطلقت منذ 8 سنوات.. استكمال مدينة الروبيكى وتوفير التمويلات اللازمة.. إنشاء مدينة الأثاث فى دمياط على 330 فدانا.. تدشين مدينة للغزل والنسيج على 3 ملايين متر.. إطلاق عالمة بكل فخر صنع فى مصر لتمييز المنتجات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة بـ10 مليارات جنيه.. إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.. تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات.. زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50 إلى 80%.. اختصار مدة منح التراخيص الصناعية فى 7 أيام فقط.. رد دعم المصدرين بإجمالى مخصصات 43 مليار جنيه.

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