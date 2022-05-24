رئيس جامعة بنى سويف: 85 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الثانى وأطقم طبية مجهزة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إنهاء الجامعة لكافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، من خلال خطة محكمة تم وضعها لتسير الامتحانات في سهولة ويسر، والتي ستنطلق نهاية الشهر الحالي، وتستمر حتى يوليو المقبل، والتي يؤديها 85 ألفا و400 طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة.

وأكد الدكتور منصور فى بيان له، جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب وتوقيتاتها وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أى مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجرى وضعه والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام كافة العاملين بالجامعة بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة اتباع الطلاب لكافة التعليمات داخل اللجان، طبقا لما هو مدون على اللافتات الإرشادية من ارتداء للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المدرجات والقاعات التي تعقد بداخلها الامتحانات حرصًا على سلامتهم، بالإضافة إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.