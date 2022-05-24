رئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحان مقر مدينة العبور.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم بافتتاح مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور القسم الثاني.

حضر الافتتاح كلا من المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد الكريم غريب مدير التفتيش القضائي، والمستشار عبد الناصر خطاب مدير مكتب فني ثان القاهرة، والمستشار عبد الرؤوف موسى مدير فرع الدعوى التأديبية القسم الأول، والمستشار محمد السعيد فوزي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار إبراهيم عبد الباسط وكيل مكتب فني بنها، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد عبد الجليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار شريف الروبي وكيل إدارة النيابات للشئون المالية، والمستشار هشام المهدي وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة، وعدد من مستشاري وأعضاء المكتب الفني والنيابات الإدارية بمحافظة القليوبية .

كما حضر الافتتاح كل من المستشار صلاح سالم المستشار القانوني لمحافظة القليوبية، والمهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، والنائب محمد الطوخي عضو مجلس النواب عن مدينتي العبور والخانكة.

يذكر أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، كان قد وافق على إنشاء النيابة الإدارية بمدينة العبور - القسم الثاني، وبناءً عليه صدر قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم ٢١٧٤ لسنة ٢٠٢٢ بإنشائها وتحديد اختصاصاتها، لتشمل العاملين في جهاز تنمية مدينة العبور وتوابعه، والعاملين في قطاعات الصحة بالجهات الكائنة بكل من مدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها، كما تختص بكافة العاملين بالجهات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها والذين لا تختص بهم نيابة العبور – القسم الأول.

وخلال تفقد أبو زيد اجتمع بالحضور، وأعرب عن خالص تقديره لما يقومون به من جهد دؤوب، مؤكداً على دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.