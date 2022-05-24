رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل مع مصر للتغلب على تداعيات الأزمة الأوكرانية

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يخص أمن الغذاء.

وقالت فون دير لاين - في كلمتها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، اليوم الثلاثاء، "إن علامات تزايد أزمة نقص الغذاء أصبحت جلية للغاية، ولذا علينا التحرك بشكل عاجل، ولهذا أعمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية فيما يخص أمن الغذاء والحلول من أوروبا والمنطقة".

وشددت على ضرورة استبدال السلاسل القديمة بروابط جديدة وتخطي التحديات الضخمة الحالية، وذلك عبر التعاون بروح مؤتمر دافوس، مشيرة إلى أنها تدعم إفريقيا لتصبح أقل اعتمادا على واردات الغذاء.

وأوضحت أنه منذ 50 عاما كانت إفريقيا تنتج كل الغذاء الذي تحتاجه، إلا أن تغير المناخ تسبب في ندرة المياه وتضرر التربة بمعدل مئات الكيلومترات عاما بعد عام.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" قد أنطلق أمس الاثنين، في وقت يواجه فيه العالم جملة من التحديات السياسية والاقتصادية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا وتبعاتها، مرورًا بأزمة التصاعد المضطرد لمعدلات التضخم ومخاطر الركود، وصولا لأزمة الطاقة التي عززتها الأزمة الروسية الأوكرانية.