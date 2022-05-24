اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:59 ص
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دراسة تكشف كيف نجحت حياة كريمة فى خفض نسبة الأمية فى 134 قرية خلال عامين

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:00 ص
دراسة تكشف كيف نجحت حياة كريمة فى خفض نسبة الأمية فى 134 قرية خلال عامين مبادرة حياة كريمة
كتب :محمد إسماعيل

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رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، مجهودات الدولة لحل مشكلة الأمية فى مصر.
 
وأشارت الدراسة إلى أنه تم البدء في تنفيذ “مبادرة حياة كريمة بلا أمية” في يوليو 2020 بالمرحلة الأولى في 143 قرية ضمن 11 محافظة، وفي إطار جهود المحافظات في محو الأمية انخفض معدل الأمية في محافظة بني سويف من 40.9٪ عام 2017 إلى 28٪ في مارس 2022، حيث اتخذ محافظ بني سويف الدكتور محمد هانئ غنيم قرارًا بخفض نسبة فائدة القروض من 6٪ إلى 4٪ للمتحررات من الأمية المشاركات في المشروعات الصغيرة، مما كان له أثر كبير في إقبال السيدات والفتيات في سن العمل على محو الأمية. 
 
وأوضحت الدراسة، أن الحكومة وضعت خطتها لتقليص نسبة الأمية في مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكس نجاح الحكومة في الإشادات والتقديرات الدولية للجهود المصرية المبذولة، والتقدم في طريق الارتقاء بحياة الإنسان المصري وعقله ومستقبله، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في هذا الشأن، حيث نجحت مصر في محو أمية 410 آلاف شخص من إجمالي عدد الأميين خلال 2021/2020 بما يعادل 2,4 % من عدد الأميين في مصر.
 
 

الأمية فى مصر

حياة كريمة

حياة كريمة بلا امية

مبادرة حياة كريمة


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