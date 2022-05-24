جامعة الأزهر تنعي طالب كلية الطب غرق فى النيل

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، وجميع العاملين في فرع الجامعة بأسيوط، بالعزاء في وفاة الطالب عمرعبد الباقي رمزي عبد الباقي الديب، الطالب بالفرقة الأولى، بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، ابن محافظة الغربية، الذي وافته المنية اليوم غرقا بنهر النيل.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إنه قد تم تكليف الدكتور أحمد يوسف، عضو المكتب الفني ومصطفى مصطفى أحمد، مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط بالتوجه إلى مستشفى الإيمان، لانهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالب في عربة إسعاف خاصة بالجامعة إلى مسقط رأسه؛ لدفنه بمقابر الأسرة، وأعربت أسرة الطالب عن خالص شكرها للذين حرصوا على التواصل معها وتقديم واجب العزاء لهم من قيادات الجامعة، وتيسير إجراءات نقل جثمان ابنهم إلى مسقط رأسه.

وإدارة الجامعة تتقدم بواجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه، وتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.