اليوم السابع
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توريد 193 ألف و92 طن قصمح لصوامع كفر الشيخ خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:41 ص
توريد 193 ألف و92 طن قصمح لصوامع كفر الشيخ خلال 24 ساعة توريد القمح بالصوامع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة البالغ عددها 21 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المزارعون وردو خلال 24 ساعة 193 ألف و92 طن و 715 كيلو ونستهدف توريد 450 ألف طن قمح، مناشداً المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 

قياس درجة النقاوة
قياس درجة النقاوة

 

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح

 

 


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