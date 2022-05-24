اليوم السابع
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تعرف على مشروع إنشاء رصيف لتداول الأخشاب بمناء الإسكندرية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:38 ص
تعرف على مشروع إنشاء رصيف لتداول الأخشاب بمناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال لميناء الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير موانئ مصر بالكامل، ويعرض اليوم السابع تفاصيل المشروع.. 
 
1- بلغت نسبة تنفيذه 96% . 
2- سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال . 
3- طاقة التداول من 5 مليون طن سنويا.
4- يتم تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين. 
5 جارى إنشاء 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد. 
 
 

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