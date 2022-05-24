تعرف على شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد فى الشرقية

فريق المحافظات

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 / 2023.



من جانبه، أشار محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم إلي إن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات كالآتي.

- يبدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 / 6 / 2022 ، وحتى يوم الخميس الموافق 30/ 6 / 2022، ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للقرار الوزارى (285) لسنة 2014 م بشأن قواعد القبول.

- الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول أربع سنوات في 1 / 10 /2022 م ،ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن.

- سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن ( خمس سنوات / 11شهر / 29 يوم ) مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام ( 6 سنوات في 1/10/2022 ) في فصول رياض الأطفال طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

- يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر من المتقدمين وطبقاً للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 7 ) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 .

- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الامر لاغية.

- تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة و يجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدراس الموجودة بذات الادارة وفق ترتيب السن وتعتبر ( إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات التعليمية) مربع سكنى واحد.

- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية، في موعد أقصاه خمسة عشر يوما ًمن إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات وإلا سقط حق نجله في القبول.



- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات وتعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره بالمدارس الرسمية للغات وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

- يتم التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المعد لقبول طلبات التقديم في المواعيد المقررة قانونا من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ،على ان يقوم ولى الامر بطباعة طلب التحاق الإلكتروني المرسل على بريده الإلكتروني عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقي ويسلم الى اللجنة المشكلة بمدارس اللغات

- بشأن التأشيرات الخاصة بقبول الأطفال بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات يتم الإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة وتقع المسئولية القانونية على جهة التنفيذ والقائم بالتنفيذ .



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة للتقدم في حالة قبول الطفل كالاتي :

- 8 صور حديثة للطفل

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ( الأب والأم ) وتكون ساريه عند موعد التقديم.

- ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق

- طابع تعليمي + طابع مهن تعليمية + طابع تنمية موارد

- الشهادة الصحية للطفل معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يسمح للأم بتقديم الأوراق المطلوبة في الحالات الآتية..

- وفاة الأب ( يرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منها )

- سفر الأب للخارج ( يرفق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر )

- انفصال الوالدين ( يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية )