تعرف على الإنجاز الـ40 لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون

أعلن المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية عن الانتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة عزبة العشرين للتعليم الأساسي بقرية مجريا بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تسليم هذا المشروع في الموعد المحدد له، وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية مجريا والقري المجاورة، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النمر أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا تطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الـ40 لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون.

وأوضح أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.