تعرف على الأهداف الـ5 للاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ

كتبت ـ منال العيسوى

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي تم إطلاقها وضعت جودة حياة المواطن المصري كأولوية، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تتشكل رؤية الاستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغيرات المناخ، بالتوازع مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، و تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ".

خلال هذا التقرير يتم رصد الأهداف الخمسة للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ :

• الهدف الرئيسى الأول :

تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.

1- تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة

2- خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري

3- تعظيم كفاءة الطاقة

4- تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة

• الهدف الرئيسى الثانى:

بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ:

1- حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ

2- تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ

3- الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ

4- وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ

5- تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث

6- الحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها

7- تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ

• الهدف الرئيسى الثالث:

تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.

1- تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية

2- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي

3- إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثارآثار تغير المناخ والتكيف معه

4- تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)

• الهدف الرئيسى الرابع:

تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية

1- الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء

2- الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء

3- مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء

4- التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية

5- البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

• الهدف الرئيسى الخامس:

تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ

1- تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

2- تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين

3- زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).