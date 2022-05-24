تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها:

-الدخول إلى بوابة مرور مصر الإليكترونية