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تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:00 م
تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا رخصة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها:

-الدخول إلى بوابة مرور مصر الإليكترونية

-موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة.

-يقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .

-وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

-أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

 


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