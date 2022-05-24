اليوم السابع
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تعرف على أعداد المصابين بجدرى القرود حول العالم .. أكثر من 100 إصابة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:12 ص
تعرف على أعداد المصابين بجدرى القرود حول العالم .. أكثر من 100 إصابة جدري القرود
فاطمة ياسر

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نشر موقع " reuters."،  أعداد الأشخاص الذي أصيبوا بجدري القرود حول العالم،  حيث  أثبت وجود أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا، حيث  تثير حالات تفشي المرض ناقوس الخطر  والسبب أن جدري القرود  الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق بالشخص المصاب سهل الانتقال ممن شخص لآخر.

 وتم اكتشافه لأول مرة في القرود  في غرب ووسط إفريقيا،  وفيما يلي قائمة بالدول التي أبلغت حتى الآن عن حالات مشتبه بها أو مؤكدة  من الإصابة جدري القرود ،  ومنها:

- أبلغت أستراليا في 20 مايو عن أول حالة مصابة بجدري القرود لمسافر عاد مؤخرًا من بريطانيا،  كما تم تحديد حالة أخرى مشتبه بها.

- أكدت النمسا عن  أول حالة إصابة في 22 مايو.

- بلجيكا اكتشفت حالتين يوم 20 مايو.

-أكدت الدانمارك أول حالة إصابة لها في 23 مايو.

-أكدت فرنسا أول حالة إصابة في باريس في 20 مايو.

-أكدت ألمانيا ثلاث حالات ، مع تسجيل أولها في 20 مايو.

- أكدت إيطاليا حالتين في روما في 20 مايو ، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى ثلاث.

-أبلغت هولندا عن أول حالة لها في 20 مايو،  وأكدت منذ ذلك الحين "عدة" مرضى آخرين ، دون تحديد العدد الدقيق.

- أبلغت البرتغال عن 14 حالة مؤكدة جديدة في 23 مايو ، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 حالة.

- أكدت إسبانيا أربع حالات أخرى في منطقة مدريد في 23 مايو ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة ، مع 38 حالة أخرى مشتبه بها في مدريد.

- أكدت السويد أول حالة إصابة لها في 19 مايو.

- أبلغت سويسرا عن أول حالة مؤكدة لها في 21 مايو.

- اكتشفت المملكة المتحدة 11 حالة جديدة في إنجلترا في 20 مايو ، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 20.

- أكدت إسرائيل أول حالة لها في 21 مايو.

- أبلغت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 مايو  ولم يتم تأكيد أي حالات حتى الآن في أمريكا الجنوبية.

- أكدت كندا إصابتين في 19 مايو،  وقالت سلطات كيبيك إنها تحقق في 17 حالة مشتبه بها.

-أكدت الولايات المتحدة حالتين ، الأولى في 18 مايو، و يشتبه في حالة ثالثة حتى 23 مايو.

أعداد الإصابة بجدري القرود حول العالم
أعداد الإصابة بجدري القرود حول العالم

 


جدري القرود

أعداد الإصابة بجدري القرود

الدول وجدري القرود


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