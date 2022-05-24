اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:53 م
اليوم.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية طلاب أزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث سيتم إعلان الأرقام على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يمكن للطلاب الحصول عليها من معاهدهم.
 
وتبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو المقبل، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الاضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.
 
 ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الثانوية

امتحانات الازهر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة