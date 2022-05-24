اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الوكالة الأمريكية للتنمية: مصر تسير على مسار ثابت فى تعدد مصادر التمويل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:33 م
الوكالة الأمريكية للتنمية: مصر تسير على مسار ثابت فى تعدد مصادر التمويل USAID
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مارجريت سانشو القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة في مصر USAID، إن المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، قدم فرص لحوار مكثف مع المجتمع الدولي.
 
وأضافت مارجريت سانشو في ختام المؤتمر، أن دعم التمويل البديل فى مصر سيكون رحلة طويلة، لافتا إلى أن التعاون بين القطاعين "الخاص والعام" وبين الجهات المانحة والممولة أمر أساسي لدعم التمويل البديل.
 
وأشارت القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة في مصر USAID، أن مصر تسير على مسار ثابت في تعدد مصادر التمويل، لافتا إلى أنه سيستمر التفكير في بحث سبل التمويل خلال الفترة القادمة.
 
وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لتمويل التنمية، لافتا إلى أن مصر وأمريكا سيسعيان إلى ذلك خلال الفترة القادمة.
 
وقد عقد الموتمر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة في مصر USAID

تنمية

الوكالة الدولية

تمويل بديل

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة