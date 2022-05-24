الوكالة الأمريكية للتنمية: مصر تسير على مسار ثابت فى تعدد مصادر التمويل

كتبت أسماء أمين

قالت مارجريت سانشو القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة في مصر USAID، إن المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، قدم فرص لحوار مكثف مع المجتمع الدولي.

وأضافت مارجريت سانشو في ختام المؤتمر، أن دعم التمويل البديل فى مصر سيكون رحلة طويلة، لافتا إلى أن التعاون بين القطاعين "الخاص والعام" وبين الجهات المانحة والممولة أمر أساسي لدعم التمويل البديل.

وأشارت القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة في مصر USAID، أن مصر تسير على مسار ثابت في تعدد مصادر التمويل، لافتا إلى أنه سيستمر التفكير في بحث سبل التمويل خلال الفترة القادمة.

وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لتمويل التنمية، لافتا إلى أن مصر وأمريكا سيسعيان إلى ذلك خلال الفترة القادمة.

وقد عقد الموتمر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.