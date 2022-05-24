اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطلين كونا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:16 م
المشدد 10 سنوات لعاطلين كونا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية حبس- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطلين، كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، متخذان من دائرة قسم المطرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان قاما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قاما بسرقة أحد الأشخاص بعد أن استدراجاه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة، وشرعا فى قتله، بعد أن قاما بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء التي بحوزتهما، واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وفرا هاربين.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
 

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