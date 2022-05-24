السلطات الأوكرانية: 25 كتيبة روسية تضم 10 آلاف جندى فى لوجانسك

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأوكرانية، أن هناك 25 كتيبة روسية تضم 10 آلاف جندى فى لوجانسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وكالة أسوشيتبرس الأمريكية، إن العمال الذين يقومون بالحفر تحت الأنقاض فى مدينة ماريوبول الأوكرانية قد عثروا على 200 جثة، فيما وصفته باكتشاف قاتم آخر فى المدينة الساحلية المدمرة التي شهدت بعض أسوا المعاناة فى الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وتم العثور على الجثث فى قبو مبنى سكنى منهار وكانت متحللة وتسود المكان الروائح الكريهة فى الحى، بحسب ما قال بيترو أندرسوشكينكو، مستشار عمدة المدينة.

وجاء إعلان العثور على الجثث بعد اتهام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للروسيا بشن حرب كاملة، والسعى لرفع معدل القتلى والدمار بأكبر قدر ممكن فى بلاده.