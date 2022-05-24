إسبانيا تبحث عن الحالة "صفر" لجدرى القرود.. وتؤكد: الفيروس منتشر منذ أبريل

فاطمة شوقى

يستمر جدرى القرود فى إثارة الذعر فى أوروبا، خاصة فى إسبانيا التى يوجد بها أكبر عدد من الإصابات والمشتبه فى إصابتهم بالمرض، وتحقق فى حالات تفشى جديدة فى حفلات خاصة.



وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن إسبانيا تبحث عن مريضها صفر، أول مصاب بجدرى القرود فى البلاد، وتشتبه الجهات الصحية فى مجتمع مدريد فى أن الفيروس كان ينتشر بالفعل منذ نهاية أبريل، تزامنا مع المواعيد التى سافر فيها مواطن إلى نيجيريا، وأصيب فيها وتسبب فيما يعد بالفعل أكبر انتشار لهذه العدوى النادرة على القارة الأوروبية مع 56 حالة مؤكدة.



ولكن منذ ظهور المرضى الأوائل في المملكة المتحدة للكشف عن الحالات المشتبه فيها في مدريد، هناك فجوة في سلسلة الانتقال إلى إسبانيا التي لم تكتمل بعد، وفقا لمجتمع مدريد.



كما يعتقد التحقيق الوبائي، أن الفيروس جاء من الدولة الأنجلو ساكسونية وليس من البرتغال، وهى دولة أخرى من أوائل الدول التي أبلغت عن الإصابات، وإما أن إسبانيا أصيب هناك أو أن مواطنًا بريطانيًا أحضر العدوى إلى إسبانيا. لم يعرف بعد على وجه اليقين. ما تم تحديده هي الأحداث التي تسببت في تفشي المرض في إسبانيا وربما في دول أوروبية أخرى.



ورفعت وزارة الصحة يوم الاثنين من 7 إلى 20 حالة مؤكدة من جدري القرود في إسبانيا، في حين أن 16 حالة أخرى أثبتت نتائج إيجابية في تحليل أولي تنتظر نتائج التسلسل النهائية. في المجموع وحتى الآن، تلقى معهد كارلوس الثالث الصحي عينات تخص 67 حالة يشتبه في إصابتها بـ"جدري القرود"، تسعة منها كانت سلبية، وبالتالي تم استبعادها.