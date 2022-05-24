"أم إبراهيم المستريحة" جمعت 4.5 مليون جنيه من المواطنين وأخفت نفسها بالمريوطية

كتب - أحمد عبد الهادى

تلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغ من عدد من المواطنين يفيد بقيام (إحدى السيدات "ربة منزل" شهرتها أم إبراهيم -مقيمة بدائرة القسم، سابق إتهامها فى عدد 5 قضايا "تبديد – نصب"، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية "نصب واستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح.

واستكملت التحريات، أنها تعثرت فى سداد الأرباح منذ عام والتى بلغت (4 مليون و502 ألف جنيه مصرى) وأنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالى لها، تم تحديد مكان إختباء المذكورة بأحد الشقق السكنية بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، وتم حبسها.