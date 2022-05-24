أمن القاهرة يضبط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشحاص – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكونتاكت " بقصد التصرف فيهم بالبيع لعملائهم سيئى النية، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل وبحوزتهما (2 كارنيه "مزور" منسوب لإحدى الجهات الحكومية مثبت عليهما صورة أحدهما - رخصة قيادة مثبت عليها صورة أحدهما بذات الصفة المنتحلة) وكذا ضبط ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر - 4 طلقات خرطوش - مبلغ مالى) وبمواجهتهما، أقرا بتكوين تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاكت"، وأقر الآخر بحيازته للمواد المخدرة والطلقات النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، كما أضافوا بارتكاب (21) حادث سرقة بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط عدد 17 سيارة مستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية"( 9 شخاص لعدد خمسة منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدوها ، وأقروا بتصرفهم فى السيارات المستولى عليها لدى عميلهم (سمكرى سيارات - مقيم مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) بقصد التلاعب فى أجزائهم الجوهرية وإستبدال أجزاء أرقام الشاسية والموتور المثبتة على سيارات سبق وحدث بها تلفيات نتيجة حوادث (مماثلة لها من حيث الماركة والموديل واللون) ، وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها والتصرف فيها بالبيع والحيلولة دون تحديد السيارات المُستولى عليها وضبطهم.

باستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه وبحوزته (58) رقم حديدى ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى التلاعب بأرقام الشاسيه والموتور وإعادة كتابة الأرقام مره أخرى ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى إحدى السيارات المستولى عليها بالبيع عقب قيامه بالتلاعب بأجزائها الجوهرية وإستبدال أجزاء أرقام الشاسية والموتور المُثبتة عليها بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون لأحد الأشخاص "حسن النية " ، وبإستدعائه أقر بشراء السيارة من أحد أقارب المتهم الأخير (جارى إستدعائه) ، ونفى علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبالكشف الفنى على السيارات تبين قيام المتهمين بالتلاعب فى أجزائهم الجوهرية "أرقام الشاسية والموتور" بإستدعاء المجنى عليهم ، تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.