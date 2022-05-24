أماكن تمركز سيارات الخدمة المتنقلة لمياه الشرب بالشرقية خلال 3 أيام مقبلة

أكد المهندس عامر كمال حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالشرقية، استمرار تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة بشوارع أبو كبير ومنيا القمح والزقازيق، حتى الخميس الجارى 26 مايو 2022، ذلك للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأوضح رئيس شركة مياة الشرب، أماكن تمركز سيارات الخدمة المنتقلة فى قطاع مركز الزقازيق بقرية السرو، وقطاع منيا القمح قرية كرديده، وقطاع أبو كبير بقرية كفر الشوبكى ذلك حتى يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن سيارات الخدمة المنتقلة هى مركز خدمة للعملاء، تقدم العديد للمواطنين لتسهيل على طلبى الخدمة، من بينها تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير.

وأضاف أن السيارات الخدمة، تنقل بين المراكز لتغطية الخدمة فى القرى لتسهيل على المواطنين.