اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:28 م
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أشرف العربى: الإصلاح الهيكلى من أهم الخطوات لعبور الأزمات الحالية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:06 م
أشرف العربى: الإصلاح الهيكلى من أهم الخطوات لعبور الأزمات الحالية
كتبت أسماء أمين

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أكد أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، على أهمية اتخاذ الدول النامية العديد من الخطوات لعبور الأزمات  الحالية ومن أهمها الإصلاح الهيكلي.
 
وأضاف أشرف العربي خلال كلمته فى "المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر": من الضروري التركيز على القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية إفساح الطريق للقطاع الخاص ودعم دورة في النمو والتنمية. 
 
وأكد العربى ضرورة استغلال الفرص المتاحة للتمويل، لأن مشاكل التمويل ستؤدي إلى زيادة المديونية وبالتالي سيتم التقليل من حيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مما سينجم عنه مشاكل في الصحة والتمويل والعجز أمام التصدي للتغيرات المناخية. 
 
وعقد الموتمر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري، بحضور محمد معيط، وزير المالية، محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعدد من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.

أشرف العربي

وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية

الوكالة الأمريكية للتنمية


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