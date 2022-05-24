اليوم السابع
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ضمن مبادرة حياة كريمة..

أسوان تسابق الزمن.. جار تنفيذ 1106 مشروعات باعتمادات 21.5 مليار جنيه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:00 ص
أسوان تسابق الزمن.. جار تنفيذ 1106 مشروعات باعتمادات 21.5 مليار جنيه مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (3)
أسوان - عبد الله صلاح

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تبذل محافظة أسوان، بالتعاون مع الجهات والقطاعات المنفذة، قصارى جهودهم ويسابقون الزمن لتنفيذ وإنهاء المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

ووصلت مشروعات المبادرة الرئاسية فى محافظة أسوان، لنحو 1106 مشروعات باعتمادات 21.5 مليار جنيه، ومستهدف تنفيذها داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

والمشروعات داخل القرى يتم تنفيذها مرحلياً حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا معظمهم بقرى ومراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بينما جارى التجهيز لبدء 229 مشروعا معظمهم بقرى مركزى أسوان ودراو.

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (1)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (2)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (3)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (4)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (5)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (6)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (7)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (8)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (9)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (10)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (11)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (12)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (13)
 

 

مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (14)
 

 

 

 


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