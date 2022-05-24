أخبار × 24 ساعة.. المتحدث باسم وزارة الصحة: مصر لم تشهد أى إصابة بجدرى القرود

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
طارق الخولى: قائمة الإفراج عن المحبوسين ستصدر خلال أيام وستشمل غارمين وغارمات
المتحدث باسم وزارة الصحة: مصر لم تشهد أى إصابة بجدرى القرود
خالد عبد الغفار: لدينا توجه لإعلان خلو مصر من روماتيزم القلب ضمن أهداف 2030
الهيئة القومية للأنفاق تنتهى من إنشاء محطة عدلى منصور التبادلية.. فيديو
التعليم تخاطب المديريات بشأن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل
الصحة: الدولة توفر ألبان الأطفال مجانا رغم ارتفاع أسعارها عالميا
الزراعة: حققنا اكتفاءً ذاتيا لبعض السلع ومصر الأولى عالميا بتصدير عدة محاصيل
بالأسماء.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية
التموين توضح حقيقة استثناء فئات محددة من تسجيل رقم محمول بالبطاقة التموينية
الصحة توضح آلية الحصول على لقاح كورونا بدون رسائل.. اعرف التفاصيل
التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوى امتحان الرياضيات إلكترونيا بأسئلة اختيار من متعدد
طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان الجبر.. والتعليم تنفى تسريبه
مجانا وبتخفيضات تصل 50%.. السكة الحديد تمنح مزايا للمرضى ومرافقيهم
التعليم العالى: المعهد القومى للمعايرة ينظم احتفالية باليوم العالمى للمترولوجيا
القوى العاملة تقرر إعادة انتخابات اللجنة النقابية بـ"المصرية للخدمات البترولية"
القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد دعم مصر لمنظومة الصحة فى لبنان
الزراعة: برنامج تدريبى حول تحليل متبقيات المبيدات لمتخصصين من ليبيا
القوى العاملة: تحصيل 223 ألف جنيه مستحقات مصريين متوفين بالرياض
وزراء البيئة والمالية والتعاون الدولى يبحثون الاستعدادات الجارية لقمة المناخ
الرى: إزالة 12 مخالفة على نهر النيل فى قنا ودمياط
الهجرة تعلن أسماء الخبراء فى جلسة الذكاء الاصطناعى بـ"مصر تستطيع بالصناعة"
وزيرة التضامن: رئيس الوزراء شكل لجنة لبحث مشاكل الحضانات
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