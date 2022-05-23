وزير المالية: نخطط لطرح سندات الباندا الصينية ونبحث فرص أخرى لإصدار سندات جديدة

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، عن اعتزام الحكومة طرح سندات تنموية لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة.

وكشف عن استعداد الوزارة لطرح صكوك سيادية خلال الربع الثاني من العام المالي القادم، لافتا إلي أننا حصلنا علي قرض أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل المشروعات الخضراء التي تعمل عليها الدولة.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في مارس الماضى، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.