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واشنطن تقاضى زوكربيرج بسبب "كامبريدج أناليتيكا".. بلومبرج تكشف التفاصيل

الإثنين، 23 مايو 2022 05:52 م
واشنطن تقاضى زوكربيرج بسبب "كامبريدج أناليتيكا".. بلومبرج تكشف التفاصيل مارك زوكربيرج
كتبت: نهال أبو السعود

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أقدم مدعى عام واشنطن كارل راسين على مقاضاة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا المالكة لفيس بوك بسبب مزاعم بأنه شارك بشكل مباشر فى صنع القرار الذى أدى إلى ‏خرق بيانات كامبريدج أناليتيكا.‏

 

ووفقا لوكالة بلومبرج، تأتى الدعوى ضمن قضية راسين المستمرة ضد فيس بوك وهى لآن تحت اسم ‏الشركة الأم ‏Meta‏، المرفوعة فى 2018 بشأن الانتهاك.‏

 

وتصف الدعوى الجديدة زوكربيرج بأنه أكثر من "شخصية صوريّة فى فيس بوك وانه يشارك شخصيًا فى ‏كل قرار رئيسى تقريبًا تتخذه الشركة"، وتزعم الدعوى أن زوكربيرج فى هذا الدور كان متورطًا بشكل مباشر ‏فى القرارات التى أدت إلى قيام شركة ‏Cambridge Analytica‏ تابعة لطرف ثالث بالحصول على البيانات ‏الشخصية للمستخدمين فى الفترة التى تسبق انتخابات عام 2016.‏

 

وحاول راسين إضافة زوكربيرج إلى الدعوى الأولية المرفوعة ضد الشركة، لكن فى مارس رفض القاضى ‏الطلب، بحجة أن راسين انتظرت طويلاً.‏

 

قال مكتب راسين إن قرار رفع الدعوى الجديدة ضد زوكربيرج يستند إلى مراجعة مئات الآلاف من الوثائق ‏خلال القضية الجارية ضد فيس بوك، وكذلك إفادات لدى مديرى فيس بوك والموظفين السابقين ‏والمبلغين عن المخالفات.‏

 

وقال راسين فى بيان: "تُظهر الأدلة أن زوكربيرج متورط شخصيًا فى فشل فيس بوك فى حماية خصوصية ‏وبيانات مستخدميه مما أدى مباشرة إلى حادثة كامبريدج أناليتيكا".‏

 

وأضاف: "كشف هذا الخرق الأمنى غير المسبوق عن عشرات الملايين من المعلومات الشخصية ‏للأمريكيين، ومكنت سياسات زوكربيرج من بذل جهد لعدة سنوات لتضليل المستخدمين بشأن مدى ‏السلوك غير المشروع لفيس بوك"، ورفض متحدث باسم ميتا التعليق على الدعوى.‏

 

يواجه فيس بوك تدقيقًا بشأن خرق كامبريدج أناليتيكا لسنوات، حيث أمرت لجنة التجارة الفيدرالية ‏الشركة بدفع 5 مليارات دولار كغرامات بسبب انتهاكات الخصوصية على أساس الانتهاك.‏

 


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