اليوم السابع
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نقيب العاملين بالزراعة: 3 ملايين زارع غير منتظم و5 ملايين بالصيد

الإثنين، 23 مايو 2022 08:00 ص
نقيب العاملين بالزراعة: 3 ملايين زارع غير منتظم و5 ملايين بالصيد المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد
كتبت ـ آية دعبس

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قال المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد، إن عدد العمالة غير المنتظمة من العاملين بالصيد حوالى 5 ملايين صائد، وفى الزراعة تقترب أعدادهم من 3 ملايين عامل فى الزراعة، مشيرا إلى أن أعدادهم شهدت زيادة نظرا لأزمة فيروس كورونا.
 
وأكد مرسال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه وزارة القوى العاملة لحصر العمالة غير المنتظمة فى الزراعة والصيد، هو استمرار لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى اهتماما غير مسبوق بهذه الفئة من العمالة، مؤكدا استعداد النقابة على التعاون مع الوزارة لتسهيل عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مجالات وتخصصات عمل أعضائها.
 
كان قد وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتشكيل لجان من العاملين المختصين بها، تكون مهمتها حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى قطاعات الزراعة والصيد والمقاولات بعد انتهاء شهر رمضان، ودورة الانتخابات النقابية، من أجل زيادة المسجلين على قواعد البيانات والوصول لكل عامل من تلك الفئة فى كل أماكن العمل داخل المحافظة ، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتى لديها قواعد بيانات متكاملة عن فئة الفلاحين باصدارها لكارت الفلاح بما يسهم في تسهيل مهمة حصر وتسجيل تلك العمالة .
 
 

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